Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 22:44

Захарова раскрыла детали встречи МИД РФ с иностранными послами

Захарова: Галузин проведет брифинг для дипломатов по ответным ударам по Киеву

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 27 мая проведет брифинг для представителей иностранного дипкорпуса по вопросу ответных ударов по военным объектам Киева, сообщила KP.RU официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, российская сторона заранее предупредила о готовящихся ударах и обозначила объекты, которые необходимо учитывать.

Мы получаем вопросы о том, как им лучше выстроить работу на месте в связи с заявленными обстоятельствами, — сказала Захарова. — И для представителей этих стран будет приведен специальный брифинг на уровне заместителя министра иностранных дел. Михаил Юрьевич Галузин завтра встретится с дипломатическим корпусом в Москве. Изложим наши подходы, ответим на вопросы, — заявила Захарова.

Ранее Захарова сказала: японские журналисты, находящиеся на территории РФ, коллективно отказались от поездки на место теракта в Старобельске, чем проявили неуважение к российскому народу. Их поведение является откровенно стыдным и позорным. Она упрекнула японские СМИ во лжи, а их журналистов — в непрофессионализме.

Захарова раскрыла детали встречи МИД РФ с иностранными послами
