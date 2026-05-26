26 мая 2026 в 21:47

Небензя указал Трампу на решение конфликта на Украине

Небензя: для урегулирования на Украине надо устранить коренные причины

Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп хотел бы урегулирования конфликта на Украине, однако сделать это без устранения коренных причин кризиса невозможно, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он добавил, что американская администрация «сейчас занята другими вопросами», передает ТАСС.

Думаю, президент Трамп действительно искренне хочет завершения этого конфликта, но проблема в том, что невозможно разрешить этот конфликт без устранения коренных причин, — сказал он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, соблюдение прав русскоязычных на Украине — обязанность Киева, а не условие урегулирования конфликта. Он также отметил, что киевские власти, начиная с государственного переворота на Украине в 2014 году, не были договороспособными. По его словам, никакого сюрприза в этом нет.

До этого Лавров отметил, что все больше проблем в дипломатии пытаются создать те, кто сделал из украинского президента Владимира Зеленского инструмент агрессии. Он добавил, что Запад уже начал действовать против России, вооружая Киев.

