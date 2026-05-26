Эксперт объяснил строительство оборонительных сооружений под Одессой

Строительство оборонительных сооружений под Одессой может свидетельствовать о том, что Украина получила первые транши от ЕС, заявил ИС «Вести» политолог председатель КРОО «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. Эксперт также полагает, что украинская сторона осознает превосходство России на поле боя, что побуждает к созданию укреплений.

Действительно, Киев понимает, что на сегодняшний день инициатива у Российской Федерации на поле боя. Удары становятся все более жесткими, все более точечными, наносящими все больший урон киевскому режиму. И, конечно же, в каком-то смысле как отрезвление для Киева стали новые удары «Орешником», — заявил он.

Военный эксперт редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в комментарии для NEWS.ru заявил, что Киев принимает меры по возведению круговой обороны в Одессе — это необходимо для сохранения выхода к Черному морю. Так он прокомментировал информацию регионального управления ВСУ о строительстве защитных сооружений. Эксперт подчеркнул, что Одесса имеет ключевое значение для Украины с точки зрения логистики.