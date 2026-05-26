Небензя усомнился в расследовании ООН удара по колледжу в ЛНР

Постпред России при ООН Василий Небензя усомнился в возможности проведения международного расследования атаки ВСУ на колледж в Старобельске. По его словам, которые передает ТАСС, всемирная организация не станет заниматься этим делом под своей эгидой.

Полагаю, что я заранее знаю ответ на это — никакого расследования ООН этой трагедии не будет, из-за вещей, на которые я указал в презентации. Они скажут, что это «суверенная территория Украины», что необходимо соблюдать территориальную целостность, что они могут зайти на эту территорию только с украинской стороны и т. д. Так что я скептически отношусь к расследованию этой трагедии под эгидой ООН, — заявил Небензя.

Ранее евродепутат Данило Делла Валле отметил оглушительное молчание на Западе после удара ВСУ по Старобельскому колледжу в ЛНР. Он также подверг резкой критике правительство Италии, указывая на поддержку президента Украины Владимира Зеленского и заключение новых соглашений о военном сотрудничестве.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал произошедшее терактом загнанных как крыс нацистов. По словам дипломата, наказание за военные преступления будет неотвратимым.