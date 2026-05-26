ВМС США начали помогать судам в прохождении Ормузского пролива

ВМС США возобновили оказание поддержки судам в прохождении Ормузского пролива, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американских военных. Так, боевые корабли помогли пройти водную артерию греческому супертанкеру с 2 млн баррелей нефти на борту.

По информации издания, в ближайшие дни американские военные планируют оказать поддержку примерно десяти судам, включая танкеры и контейнеровозы. Эта мера призвана возобновить операцию Project Freedom, которая была приостановлена в начале мая.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика пока не уверена, что близка к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны. По его словам, между сторонами существуют глубокие противоречия.

До этого сообщалось, что проект нового соглашения между США и Ираном, которое ожидает одобрения обеих сторон, включает прекращение огня. Также в документ входит обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.