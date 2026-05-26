Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 21:04

ВМС США начали помогать судам в прохождении Ормузского пролива

WSJ: ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив

Ормузский пролив Ормузский пролив Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

ВМС США возобновили оказание поддержки судам в прохождении Ормузского пролива, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей американских военных. Так, боевые корабли помогли пройти водную артерию греческому супертанкеру с 2 млн баррелей нефти на борту.

По информации издания, в ближайшие дни американские военные планируют оказать поддержку примерно десяти судам, включая танкеры и контейнеровозы. Эта мера призвана возобновить операцию Project Freedom, которая была приостановлена в начале мая.

Ранее представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Исламская Республика пока не уверена, что близка к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны. По его словам, между сторонами существуют глубокие противоречия.

До этого сообщалось, что проект нового соглашения между США и Ираном, которое ожидает одобрения обеих сторон, включает прекращение огня. Также в документ входит обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.

Мир
ВМС США
суда
танкеры
Ближний Восток
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Малкин продлил контракт с «Питтсбургом» на еще один сезон
Небензя рассказал, что будет с виновными за атаку на Старобельск
Эксперт объяснил строительство оборонительных сооружений под Одессой
Уют без перегруза: как создать теплый минимализм
Небензя заранее разгадал ответ ООН по трагедии в ЛНР
Подросток устроил поджог на железнодорожных путях в Петербурге
В Армении начали национализировать «Электросети» бизнесмена Карапетяна
Безрукова рассказала об отношении труппы МХАТа к кадровым перестановкам
Концерн «Калашников» показал новые автоматы АК-15 иностранным гостям
Студент подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки в ЛНР
Генпрокуратура раскрыла схему с активами бывшей судьи Хахалевой
Известный актер не смог вернуть квартиру, проданную по «схеме Долиной»
ВМС США начали помогать судам в прохождении Ормузского пролива
Польша вызвала посла России в рамках скоординированной акции ЕС
Под завалами дома в Липецке могут находиться люди
Ирина Безрукова вступилась за «Гамлета» в МХТ им. Чехова с Юрой Борисовым
Стала известна предварительная причина пожара и обрушения дома в Липецке
Текстиль и тишина: как ткани создают ощущение покоя
«Помню»: Винник трогательно поздравил покойную супругу с днем рождения
Экономист призвала сократить рабочую неделю в России на час
Дальше
Самое популярное
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.