22 мая 2026 в 21:18

«Достигли точки»: в Иране отвергли идею о соглашении с США

Исмаил Багаи Фото: Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press
Иран пока не уверен, что близок к соглашению с Соединенными Штатами по завершению войны, заявил представитель МИД страны Исмаил Багаи. По его словам, которые приводит агентство Fars, между сторонами существуют глубокие противоречия.

Мы не можем с уверенностью сказать, что достигли точки, при которой соглашение близко, — сообщил Багаи.

Дипломат подчеркнул, что контакты с Вашингтоном направлены на прекращение войны. При этом нельзя сказать, удастся ли сторонам выйти на соглашение в течение нескольких недель, добавил он.

Ранее сообщалось, что проект нового соглашения между США и Ираном, которое ожидает одобрения обеих сторон, включает прекращение огня. Также в документ входит обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе, Персидском и Оманском заливах.

До этого пресс-служба ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) сообщила, что не менее 35 коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за последние сутки в координации с Вооруженными силами Ирана. Среди них — танкеры и контейнеровозы.

«Достигли точки»: в Иране отвергли идею о соглашении с США
