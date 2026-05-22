Врач объяснила, чем опасны укусы гадюк для детей

Укусы гадюк особенно опасны для детей из-за небольшого веса и физиологических особенностей, рассказала в беседе с NEWS.ru врач общей практики Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Анна Говтва. По ее словам, риск тяжелого отравления и осложнений у них выше, чем у взрослых.

Дети в большей степени уязвимы из-за меньшего веса тела. Гадюка впрыскивает одинаковое количество яда, независимо от размера жертвы. Его концентрация в крови и тканях ребенка будет выше, чем у взрослого, что усиливает токсическое воздействие. Повышается риск тяжелого отравления, симптомы которого проявляются быстрее и интенсивнее. Кроме того, у детей отек может распространяться не только на укушенную конечность, но и на туловище, что требует немедленной госпитализации, — пояснила врач.

По ее словам, при укусах гадюк не следует использовать антидоты в домашних условиях. Их применение требует строгого медицинского контроля.

У детей высок риск серьезных побочных реакций, включая анафилактический шок и сывороточную болезнь. Единственным правильным решением при укусе гадюки, особенно для ребенка, является немедленная госпитализация в медицинское учреждение, — подчеркнула Говтва.

