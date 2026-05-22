«Многое изменилось»: Лантратова о расширении полномочий омбудсменов в СНГ Лантратова: у омбудсменов СНГ появится больше возможностей для помощи людям

Новая редакция модельного закона «О статусе Уполномоченного по правам человека» расширяет возможности омбудсменов СНГ, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Документ утвердила Межпарламентская Ассамблея СНГ, сообщили в офисе омбудсмена NEWS.ru.

Это шаг к более сильной, современной и понятной системе защиты прав людей. За 20 лет многое изменилось. Появились новые вызовы. Выросло количество обращений. Люди ждут от правозащитных институтов не формальных ответов, а реальной помощи. Поэтому особенно важно, что в обновленном законе расширены возможности омбудсменов, — отметила Лантратова.

Отмечается, что закон обновили впервые за два десятилетия. Он позволит гражданам подавать заявления не только в письменной, но и электронной и телефонной формах. Омбудсмен РФ также приняла участие в разработке поправок.

Ранее Лантратова назвала защиту интересов граждан России своей первоочередной целью на посту омбудсмена. По ее словам, особое внимание следует уделить пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями и детям-сиротам.