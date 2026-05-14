14 мая 2026 в 17:19

Лантратова рассказала о главных задачах в должности омбудсмена

Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова назвала защиту интересов граждан России своей первоочередной целью на новом посту. По ее словам, сказанным NEWS.ru, особое внимание следует уделить пожилым людям, лицам с ограниченными возможностями и детям-сиротам.

Главной задачей для любого, кто связан с государственной деятельностью, в первую очередь должны быть национальные интересы — государственный суверенитет, безопасность страны, благополучие и перспектива для каждого гражданина России. В первую очередь речь идет о тех, кто в силу жизненных обстоятельств имеет меньше возможностей самостоятельно защитить свои права. Это инвалиды, дети-сироты, граждане пожилого возраста, семьи с детьми, — поделилась Лантратова.

Она подчеркнула, что одной из ключевых тем является защита трудовых и жилищных прав граждан, особенно в случаях переселения из аварийных зданий. По словам Лантратовой, важно уделять внимание обеспечению прав детей-сирот на получение жилых помещений. Омбудсмен также отметила, что ситуация в местах принудительного содержания требует особого внимания и контроля.

Также в числе ключевых векторов работы — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. В частности, вопросы возвращения военнопленных, а также защиты прав граждан, проживающих в приграничных и новых субъектах РФ. Только за последний год я посетила 46 регионов РФ и приняла около 7 тыс. бойцов и их близких. Кроме того, важным направлением станет правовое просвещение и защита уязвимых категорий граждан от цифровых угроз, — добавила Лантратова.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Лантратова спасла жизни тысяч детей Донбасса и бойцов СВО. По словам парламентария, его коллега является одной из самых эффективных депутатов.

