Названы продукты, с которыми нельзя есть арбуз

Сочетание арбуза с сыром, в частности брынзой, или солеными орешками может привести к образованию отеков из-за задержки воды в организме, заявила NEWS.ru семейный нутрициолог Наталья Шипарева. Эксперт пояснила, что соль в этих продуктах нейтрализует мочегонный эффект ягоды.

Солонкой над арбузом мало кто трясет, зато закусить его сыром, например брынзой, или солеными орешками — это для многих классика. Соль мгновенно меняет правила игры. Натрий жадно притягивает воду в межклеточное пространство, и весь мочегонный потенциал арбуза уходит на компенсацию соленого дополнения. При этом отек после такого дуэта обеспечен, и виноват в нем не арбуз, а компания, в которой он оказался. Любопытно, что сам по себе калий в ягоде пытается вытеснить лишний натрий, работая как мягкий диуретик. Если не солить арбуз и ограничиться разумной порцией, шансы на утреннюю легкость высоки. Для здорового человека без склонности к инсулинорезистентности и при условии умеренной порции без соли эта ягода подействует как мягкое мочегонное, — пояснила Шипарева.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что употребление арбузов, содержащих ликопин, поддерживает работу репродуктивной мужской системы. Она отметила, что этот продукт богат антиоксидантами и витаминами.