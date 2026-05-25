Диетолог рассказала о неочевидной пользе арбузов

Употребление арбузов, содержащих ликопин, поддерживает работу репродуктивной мужской системы, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Маргарита Королева. Она напомнила, что этот продукт богат антиоксидантами и витаминами.

Арбузы имеют в составе ликопин, который помогает работе сердечно-сосудистой системы, предотвращает сердечно-сосудистые заболевания и тромбообразования. Также там есть витамины группы B и C, что обязательно должно быть в нашем рационе, — отметила Королева.

Она добавила, что у свежего арбуза земляное пятно должно быть светло-коричневого цвета, а хвост — немного подсохшим. Это показатели уже созревшего и натурального продукта, заключила врач.

Ранее Королева заявила, что арбуз противопоказан к употреблению при мочекаменной болезни. Она подчеркнула, что такой продукт может спровоцировать ряд опасных состояний.