25 мая 2026 в 14:51

В Совфеде назвали визит Тихановской на Украину неуклюжим и неуместным

Косачев назвал визит Тихановской на Украину антибелорусским шагом Зеленского

Приезд лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской на Украину свидетельствует об антибелорусской линии украинского президента Владимира Зеленского, заявил в беседе с ТАСС заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, белорусское руководство, в отличие от украинского, последовательно в своей позиции и не корректирует ее в угоду политической конъюнктуре.

Да, вне всякого сомнения, в этом визите — неуклюжем и неуместном во всех отношениях — корректировка линии Зеленского в сторону столь же антибелорусской, как до того и антироссийской позиции. Руководство Белоруссии, в отличие от руководства Украины, в своей позиции последовательно и ее в угоду политической конъюнктуре не корректирует. Что делает честь нашим белорусским друзьям, — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что Тихановская впервые посетила Киев с официальным визитом. В украинскую столицу она прибыла на поезде. Визит Тихановской был анонсирован главой Министерства иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Источники отметили, что все это происходит в контексте угроз украинского президента Владимира Зеленского в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко.

Позже сенатор Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru заявил, что приезд Тихановской в Киев негативно отразится на характеристике Зеленского. По его словам, белорусская общественница стремится привлечь внимание к своей персоне с помощью неординарных поступков.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

