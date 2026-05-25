Диетолог раскрыла, кому опасно есть черешню

25 мая 2026 в 15:07

Диетолог Лазуренко: черешню нежелательно есть людям с заболеваниями ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Черешню нежелательно есть людям с заболеваниями ЖКТ, а также обострениями хронических болезней, предупредила в беседе с «Вечерней Москвой» диетолог Наталья Лазуренко. В частности, эту ягоду лучше исключить пациентам с дисбиозом и нарушениями в работе желудка и кишечника. Дело в том, что продукт содержит фруктовые кислоты.

Ягода может спровоцировать [у вышеперечисленных людей] еще большее обострение или дать неприятную симптоматику. Например, боли в эпигастрии и нарушения, связанные с диспепсией. Диабетикам можно есть черешню, потому что она создает разнообразие в рационе. Самое главное — не навредить себе. Не нужно есть черешню в большом количестве. Ягода должна быть лакомством, — отметила Лазуренко.

При этом, по ее словам, черешня богата полезными веществами — витаминами группы B, C и микроэлементами. Врач призвала употреблять эту ягоду в умеренных количествах, чтобы не столкнуться с набором лишнего веса и другими проблемами.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что злоупотребление ягодами может привести к проблемам со здоровьем, поскольку в этом продукте содержится кислота. Она подчеркнула, что этот компонент может раздражать организм, в особенности поврежденный.

