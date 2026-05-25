Тренер оценил игру «Спартака» на Кубке России

Тренер Рапопорт: финальный матч «Спартака» скрасил весь сезон

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Финальный матч «Спартака» во время Кубка России скрасил весь сезон, заявил ОТР советский футболист, тренер и футбольный эксперт Борис Рапопорт. Он отметил, что остался доволен матчем.

Ну, во-первых, надо поздравить «Спартак», они провели хороший матч. Возможно, этим матчем они скрасили весь сезон. Игра была очень интересная. Мне кажется, что по ходу игры они переигрывали «Краснодар». По моментам, пожалуй, они создали больше, — заявил Рапопорт.

Тренер подчеркнул, что «Краснодару» также удалось эффектно забить гол во время матча. Он также отметил успехи игрока «Спартака» Ильи Помазуна, которому удалось взять два пенальти подряд.

Ранее сообщалось, что ФК «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России по футболу и завоевал трофей в пятый раз. Решающий матч состоялся на стадионе «Лужники» в Москве.

Спорт
Спартак
ФК Краснодар
тренеры
