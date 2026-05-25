Сломалась ручка, треснул из-за шампанского: как ломался Кубок РФ по футболу

Главный трофей Кубка России по футболу в раздевалке после окончания церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона-2025/26 в Москве. Кубок разбился в руках у Пабло Солари

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари вдребезги разбил Кубок России по футболу во время празднования победы над «Краснодаром». Это далеко не первый подобный случай с трофеем. Как, когда и при каких обстоятельствах футболисты ломали Кубок России — в материале NEWS.ru.

Сколько весит Кубок России по футболу

Нынешний хрустальный Кубок России был изготовлен в 2010 году на Дятьковском хрустальном заводе. С 2001-го победителям вручали практически идентичный трофей. Кубок был такой же формы и тоже из хрусталя.

Вес нынешнего трофея составляет 17 кг. Внутрь вмещается шесть стандартных бутылок шампанского. Самое проблемное место Кубка России — его снование в той части, где ножка крепится к чаше.Там трофей кололся несколько раз.

Вторая проблема Кубка — массивная крышка, которая часто падала и разбивалась. Позднее конструкторы во время ремонта смонтировали повторные защелки на трофей, и крышка стала падать реже.

Кто первым сломал Кубок России

Первыми Кубок России сломали московские армейцы. В 2002 году ЦСКА обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Победный гол забил защитник Андрей Соломатин. Во время празднования он так рьяно тряс трофей, что в итоге у него отломилась ручка. Кубок упал футболисту на голову. Пить шампанское из чаши стало неудобно, но все, включая президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, справились.

Кубок России треснул из-за шампанского

В 2007 году Кубок России выиграл московский «Локомотив». В финале железнодорожники оказались сильнее футбольного клуба «Москва» со счетом 1:0. Победный мяч в дополнительное время забил шотландский нападающий Гарри О'Коннор.

В раздевалке капитан «Локомотива» Дмитрий Лоськов начал наполнять чашу холодным шампанским, но переборщил с объемом. В результате Кубок России треснул, и основание отвалилось. Железнодорожники решили починить трофей за свой счет: клуб отправил награду в ремонт в Гусь-Хрустальный, где он был изготовлен. Спустя два месяца «Локомотив» вернул обновленный трофей в Российский футбольный союз (РФС).

Кубок, завоеванный «Зенитом» в матче финала Кубка России 09/10 между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и «Сибирь» (Новосибирск), 2010 год Фото: Илья Питалев/РИА Новости

«Зениту» склеили трофей по шву

В 2009-м трофей уехал на вечное хранение к ЦСКА, который стал пятикратным обладателем Кубка России. Для следующего розыгрыша была изготовлена новая чаша. В 2010 году «Зенит» обыграл «Сибирь» в финале Кубка Росси со счетом 1:0. Несмотря на то, что трофей был обновленным, с ним случилось то же самое, что и со старыми наградами, — он раскололся у основания.

Это произошло, когда полузащитник петербуржцев Роман Широков передавал награду вратарю Вячеславу Малафееву. В итоге из Ростова, где проходил финальный матч, в Петербург Кубок России прибыл уже в разбитом состоянии. «Зенит» починил трофей за свой счет. Компания-изготовитель зачистила место скола и склеила трофей по шву.

Как Кубок России разбили братья Березуцкие

Кубок России продержался без ремонта ровно год. В 2011-м ЦСКА в шестой раз стал победителем этого турнира, одолев в финале владикавказскую «Аланию» (1:0). Снова трофей разбился у основания.

По одной версии, крайним оказался чешский нападающий армейцев Томаш Нецид. Когда трофей с шампанским передавали по кругу, он треснул именно в руках чеха. Однако затем выяснилось, что виновниками были Василий и Алексей Березуцкие. Сохранилось фото, где братья держат в руках по одной части Кубка. Трофей снова починили.

Капитан «Зенита» разбил Кубок России вдребезги

Кубок России продержался без поломок целых девять лет. В 2020-м «Зенит» победил в финале «Химки» (1:0). На этот раз во время празднования сломалась крышка. Экс-капитан «Зенита» Бранислав Иванович уронил трофей при передаче своему одноклубнику Магомеду Оздоеву, из-за чего верх награды разлетелся вдребезги. «Зенит» за свой счет починил трофей.

Фрагменты главного трофея Кубка России по футболу на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона-2025/26 в Москве. Кубок разбился в руках у Пабло Солари (Спартак) на церемонии награждения Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Как футболист «Спартака» сломал Кубок России

24 мая 2026-го в «Лужниках» в финале Кубка России сыграли «Спартак» и «Краснодар». Основное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались красно-белые. «Спартак» выиграл свой пятый Кубок России в истории и получит трофей на вечное хранение. Однако пока столичный клуб будет хранить его в сломанном виде.

Забивший единственный гол с игры за «Спартак» Солари вдребезги разбил Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром», позируя с трофеем на фоне трибуны с болельщиками. На кадрах видно, как футболист поднимает завоеванный трофей над головой и в этот момент он разваливается на части. Затем он передал сломанную чашу одноклубнику Ливаю Гарсии, который просто не знал, что с ней делать.

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил, что Кубок России будет восстановлен.

«Есть предложение вручить „Спартаку“ метлу с веником, чтобы подмести. Кроме шуток, „Спартак“ получает Кубок на вечное хранение. Это же пятая победа. Мы изготовим дубликат. Такое бывает. Хорошо, что никто не пострадал, потому что трофей весит больше 16 кг. Сроки изготовления нового кубка? Это не быстро, месяц. „Спартак“ заслуженный кубок получит, но через какое-то время», — отметил Терешин.

