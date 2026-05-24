Футболист «Спартака» вдребезги разбил Кубок России

Фрагменты главного трофея Кубка России по футболу на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона-2025/26 в Москве

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари вдребезги разбил Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром», позируя с трофеем на фоне трибуны с болельщиками. На кадрах видно, как футболист поднимает завоеванный трофей над головой, и в этот момент Кубок разваливается на части.

Основное время завершилось со счетом 1:1, причем единственный мяч за «Спартак» забил именно Солари. В серии пенальти красно-белые оказались сильнее «Краснодара» и завоевали трофей. На финальной игре присутствовали 72 978 зрителей, что стало рекордом итоговых матчей турниров.

Ранее тольяттинский «Акрон» уступил волгоградскому «Ротору» со счетом 0:1 в стыковом матче за право выступать в следующем сезоне РПЛ. Встреча прошла в Самаре. Единственный мяч на 49-й минуте забил Глеб Шильников, также во втором тайме был отменен гол нападающего гостей Саида Алиева.

До этого бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что чемпионат России по футболу считается одним из самых интересных турниров в Европе. Он указал на то, что каждый год в соревновании до последнего матча присутствует интрига.