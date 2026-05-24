24 мая 2026 в 21:12

Футболист «Спартака» вдребезги разбил Кубок России

Футболист «Спартака» Солари разбил Кубок России во время празднования победы

Фрагменты главного трофея Кубка России по футболу на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона-2025/26 в Москве Фрагменты главного трофея Кубка России по футболу на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона-2025/26 в Москве Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Пабло Солари вдребезги разбил Кубок России во время празднования победы над «Краснодаром», позируя с трофеем на фоне трибуны с болельщиками. На кадрах видно, как футболист поднимает завоеванный трофей над головой, и в этот момент Кубок разваливается на части.

Основное время завершилось со счетом 1:1, причем единственный мяч за «Спартак» забил именно Солари. В серии пенальти красно-белые оказались сильнее «Краснодара» и завоевали трофей. На финальной игре присутствовали 72 978 зрителей, что стало рекордом итоговых матчей турниров.

Ранее тольяттинский «Акрон» уступил волгоградскому «Ротору» со счетом 0:1 в стыковом матче за право выступать в следующем сезоне РПЛ. Встреча прошла в Самаре. Единственный мяч на 49-й минуте забил Глеб Шильников, также во втором тайме был отменен гол нападающего гостей Саида Алиева.

До этого бывший тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что чемпионат России по футболу считается одним из самых интересных турниров в Европе. Он указал на то, что каждый год в соревновании до последнего матча присутствует интрига.

