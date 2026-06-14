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14 июня 2026 в 10:29

Женщина пришла устраиваться на работу и попала в рабство

Times of India: в Индии освободили женщину из двухлетнего рабства

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В индийском городе Гуруграм полиция освободила 39-летнюю женщину, которую более двух лет насильно удерживали в квартире и эксплуатировали в качестве домашней прислуги, пишет газета Times of India. Пострадавшая, уроженка штата Западная Бенгалия, была вынуждена работать в нечеловеческих условиях по 16 часов в сутки.

Операция по спасению прошла в пятницу, 12 июня, благодаря совместным усилиям полиции Западной Бенгалии, властей штата Харьяна и неправительственных организаций. По версии следствия, женщину заманили обещанием работы, взяв с нее предоплату в размере 40 тыс. рупий (30 тыс. рублей), после чего заперли в охраняемом помещении, полностью изолировав от внешнего мира.

Собственники жилья покинули место преступления до приезда сотрудников правопорядка. Правоохранительные органы сейчас ведут их поиск и готовят меры для поимки беглецов, а также организуют отправление пострадавшей на родину. Ожидается, что женщина вернется в штат Западная Бенгалия, чтобы дать официальные показания на камеру.

Ранее осведомленный источник сообщил, что вооруженные преступники похитили руководителя аппарата оборонного ведомства Гаити, который одновременно является признанным экспертом в сфере безопасности и генеральным инспектором национальной полиции, Джеймса Боярда. Это похищение сделало его самым высокопоставленным государственным служащим, когда-либо становившимся жертвой подобного преступления на острове.

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рабство
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