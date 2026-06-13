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13 июня 2026 в 19:41

Вооруженные люди похитили главу аппарата Минобороны одной страны

На Гаити похитили главу аппарата Минобороны Джеймса Боярда

Фото: Florian Kopp/imageBROKER.com/Global Look Press
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Вооруженные люди похитили главу аппарата Министерства обороны Гаити Джеймса Боярда, который также является высокопоставленным экспертом в области безопасности и занимает должность генерального инспектора полиции страны, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленный источник. По данным агентства, Боярд стал самым высокопоставленным чиновником, когда-либо похищенным на острове.

Вооруженные люди на Гаити похитили Джеймса Боярда, главу аппарата Министерства обороны и высокоуважаемого эксперта в сфере безопасности, который также служит в качестве генерального инспектора полиции Гаити, — говорится в сообщении.

Ранее суд в Хабаровске вынес обвинительное решение в отношении местного жителя, его несовершеннолетнего сына и их общего приятеля по уголовному делу о похищении коммерсанта. Как установили следователи, поводом для преступления послужил денежный спор: фигурант передал партнеру 4 млн рублей в долг на организацию совместного транспортного бизнеса, но позднее обнаружил в бумагах признаки подделки.

Кроме того, пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета сообщила, что суд в Санкт-Петербурге удовлетворил запрос следователя о заключении под стражу двух мужчин, обвиняемых в похищении подростка. В ведомстве уточнили, что фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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