Отец и его сын-школьник похитили задолжавшего им предпринимателя Отец и сын получили сроки за похищение предпринимателя в Хабаровске

Суд в Хабаровске вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, его несовершеннолетнего сына-школьника и их знакомого по делу о похищении местного предпринимателя, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Согласно материалам следствия, мотивом преступления стал финансовый конфликт: осужденный одолжил партнеру 4 млн рублей для создания совместного транспортного бизнеса, но позже обнаружил признаки фальсификации в документах.

Получив отказ на требование вернуть денежные средства, родственники совместно с приятелем применили к коммерсанту физическую силу: похитили, связали скотчем и вывезли на автомобиле на территорию карьера в районе села Некрасовка. Потерпевшего удерживали в сторожке в течение ночи и отпустили только после того, как он под давлением согласился выплатить всю требуемую сумму.

По решению суда организатор похищения получил 3,5 года колонии строгого режима. Его совершеннолетний пособник приговорен к трем годам лишения свободы, а несовершеннолетнему участнику назначили аналогичный условный срок. Кроме того, со всех осужденных в солидарном порядке взыскано 500 тыс. рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.

Ранее нетрезвая пара похитила 11-летнего мальчика с территории пляжа в городе Лиски Воронежской области. Злоумышленники перевезли ребенка на арендованную квартиру, где удерживали и избивали.