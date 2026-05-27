Пьяные «Бонни и Клайд» похитили и избили ребенка в Воронеже Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика с пляжа в Воронежской области

Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика с пляжа в Лисках Воронежской области, увезла его в съемную квартиру, где удерживала и избивала, передает Telegram-канал «112». Перед отъездом с пляжа девушка сперва ударила ребенка по голове, после чего вместе с молодым человеком силой затолкала его в машину.

По дороге четвероклассника продолжали избивать, а в квартире удерживали против воли. Друзья мальчика сразу сообщили взрослым, через час полицейские нашли ребенка и передали родителям. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего, оба его участника задержаны.

Ранее в нигерийском городе Мусса вооруженная группа похитила более 50 учеников сразу из трех школ. Налетчики в масках скрылись на мотоциклах, используя детей как живой щит.

Кроме того, в Казани на улице Карима Тинчурина неизвестный набросился на 13-летнего школьника, повалил в кусты и начал душить и бить по голове. Случайные свидетели заметили нападение, вмешались и вызвали медиков. Ребенка удалось спасти. Злоумышленника задержали и заключили под стражу, ему грозит уголовная ответственность.