Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 18:10

Пьяные «Бонни и Клайд» похитили и избили ребенка в Воронеже

Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика с пляжа в Воронежской области

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пьяная пара похитила 11-летнего мальчика с пляжа в Лисках Воронежской области, увезла его в съемную квартиру, где удерживала и избивала, передает Telegram-канал «112». Перед отъездом с пляжа девушка сперва ударила ребенка по голове, после чего вместе с молодым человеком силой затолкала его в машину.

По дороге четвероклассника продолжали избивать, а в квартире удерживали против воли. Друзья мальчика сразу сообщили взрослым, через час полицейские нашли ребенка и передали родителям. Возбуждено уголовное дело о похищении несовершеннолетнего, оба его участника задержаны.

Ранее в нигерийском городе Мусса вооруженная группа похитила более 50 учеников сразу из трех школ. Налетчики в масках скрылись на мотоциклах, используя детей как живой щит.

Кроме того, в Казани на улице Карима Тинчурина неизвестный набросился на 13-летнего школьника, повалил в кусты и начал душить и бить по голове. Случайные свидетели заметили нападение, вмешались и вызвали медиков. Ребенка удалось спасти. Злоумышленника задержали и заключили под стражу, ему грозит уголовная ответственность.

Регионы
Воронежская область
похищения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный гимнаст разбился в ДТП
Новорожденный ребенок впал в кому в роддоме Брянска
Политолог оценил шансы Шотландии выйти из состава Великобритании
Минздрав захотел поменять правила покупки лекарств
В ДТП в Ленобласти погибли три человека
Онколог призвал не сдавать генетические тесты «на всякий случай»
Министр образования раскрыл, как ИИ может изменить защиту дипломов
Мстительные горожане: пьяная пара мутузила школьника из-за хамства
Сын Золотовицкого побоялся обвинений в блате при поступлении во МХАТ
Эксперт рассказал, в каком направлении развивается российская онкология
Бундесвер примет на службу тараканов
В ФСБ оценили ситуацию с провокациями против России со стороны НАТО
Лихачев заявил о рекордном количестве атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Названа неочевидная цель создания оборонного союза Польши и Британии
Экс-начальника УГРО задержали за убийство 29-летней давности
Два человека стали жертвами удара дрона ВСУ по машине
Появились первые кадры визита Путина в Казахстан
В Кремле объяснили, с чем связаны дискуссии о выходе Армении из ЕАЭС
Россиянам рассказали, от чего на самом деле зависит прогноз при раке
Мягкие детали большого дома: как текстиль меняет восприятие пространства
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.