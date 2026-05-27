Россиянам рассказали, от чего на самом деле зависит прогноз при раке Главный онколог России Каприн: рак перестал быть смертным приговором

Многие по-прежнему воспринимают слово «рак» как приговор, но этот стереотип постепенно уходит в прошлое, заявил в интервью NEWS.ru главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, сегодня прогноз определяется не столько самим фактом заболевания, сколько его типом и стадией.

Это, скорее, устойчивый стереотип прошлых лет, который сегодня постепенно уходит. Сейчас прогноз определяется не столько самим фактом наличия злокачественного процесса, сколько его типом и стадией, на которой заболевание выявлено. Если мы говорим о ранней диагностике рака и своевременном начале лечения, то в большинстве случаев можем рассчитывать на достижение стойкой ремиссии, — сказал Каприн.

Он уточнил, что это касается рака кожи, молочной и предстательной железы, ряда опухолей кишечника, почки и щитовидной железы. При запущенных формах, когда опухоль успела метастазировать, речь идет о длительном контроле над заболеванием. Однако при агрессивных видах — например, некоторых опухолях головного мозга, легкого или поджелудочной железы — течение остается сложным, но и там появляются новые методы комбинированного лечения, заключил онколог.

