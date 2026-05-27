Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 18:30

Россиянам рассказали, от чего на самом деле зависит прогноз при раке

Главный онколог России Каприн: рак перестал быть смертным приговором

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие по-прежнему воспринимают слово «рак» как приговор, но этот стереотип постепенно уходит в прошлое, заявил в интервью NEWS.ru главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. По его словам, сегодня прогноз определяется не столько самим фактом заболевания, сколько его типом и стадией.

Это, скорее, устойчивый стереотип прошлых лет, который сегодня постепенно уходит. Сейчас прогноз определяется не столько самим фактом наличия злокачественного процесса, сколько его типом и стадией, на которой заболевание выявлено. Если мы говорим о ранней диагностике рака и своевременном начале лечения, то в большинстве случаев можем рассчитывать на достижение стойкой ремиссии, — сказал Каприн.

Он уточнил, что это касается рака кожи, молочной и предстательной железы, ряда опухолей кишечника, почки и щитовидной железы. При запущенных формах, когда опухоль успела метастазировать, речь идет о длительном контроле над заболеванием. Однако при агрессивных видах — например, некоторых опухолях головного мозга, легкого или поджелудочной железы — течение остается сложным, но и там появляются новые методы комбинированного лечения, заключил онколог.

Ранее врач Айна Кузумова рассказала, что эластография с УЗИ может помочь выявить рак груди при менопаузе. Она отметила, что в этот период гормональный фон становится нестабильным.

рак
опухоль
Общество
онкология
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известный гимнаст разбился в ДТП
Новорожденный ребенок впал в кому в роддоме Брянска
Политолог оценил шансы Шотландии выйти из состава Великобритании
Минздрав захотел поменять правила покупки лекарств
В ДТП в Ленобласти погибли три человека
Онколог призвал не сдавать генетические тесты «на всякий случай»
Министр образования раскрыл, как ИИ может изменить защиту дипломов
Мстительные горожане: пьяная пара мутузила школьника из-за хамства
Сын Золотовицкого побоялся обвинений в блате при поступлении во МХАТ
Эксперт рассказал, в каком направлении развивается российская онкология
Бундесвер примет на службу тараканов
В ФСБ оценили ситуацию с провокациями против России со стороны НАТО
Лихачев заявил о рекордном количестве атак ВСУ на Запорожскую АЭС
Названа неочевидная цель создания оборонного союза Польши и Британии
Экс-начальника УГРО задержали за убийство 29-летней давности
Два человека стали жертвами удара дрона ВСУ по машине
Появились первые кадры визита Путина в Казахстан
В Кремле объяснили, с чем связаны дискуссии о выходе Армении из ЕАЭС
Россиянам рассказали, от чего на самом деле зависит прогноз при раке
Мягкие детали большого дома: как текстиль меняет восприятие пространства
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.