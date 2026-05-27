Сын Золотовицкого побоялся обвинений в блате при поступлении во МХАТ

Младший сын бывшего ректора МХАТ Игоря Золотовицкого Александр Золотовицкий рассказал «Москва 24», что боялся обвинений в блате при поступлении во МХАТ. Молодой человек переживал из-за потенциальных обвинений в использовании связей при поступлении, однако эти тревоги оказались беспочвенными.

Я очень рад, что у меня его фамилия. Горжусь этим. В какой-то момент это стало освобождением, я перестал этого стесняться. Хотя боялся чужого мнения, — сказал Золотовицкий.

Собеседник подчеркнул, что отец всегда оказывал ему поддержку. Он регулярно посещал театральные постановки и выражал сыну одобрение, считая его талантливым.

Ранее режиссер Алексей Золотовицкий рассказал, что его отец советовал ему кланяться перед публикой спокойно и с достоинством, а «не как мудак». Он отметил, что сам Игорь Золотовицкий на своих спектаклях это делал «офигенно».

До этого Золотовицкий на 40-й день со смерти отца опубликовал трогательные архивные видео его семьи. Наследник ректора Школы-студии МХАТ выложил подборку семейных кадров, на которых запечатлен с отцом в детстве. На кадрах Золотовицкий предстает без бороды и в непривычном для поклонников образе.