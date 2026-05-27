Призер чемпионата Европы по гимнастике разбился в ДТП Во Франции скончался призер чемпионата Европы по гимнастике Гаэль Да Силва

Призер чемпионата Европы 2012 года по гимнастике Гаэль Да Силва погиб в автоаварии в возрасте 41 года, сообщило L'Equipe. Он был известным гимнастом, который представлял Францию на Олимпиаде в Лондоне.

Да Силва стал единственным французом, попавшим на подиум в вольных упражнениях на европейском первенстве 2012 года, и благодаря этому он смог пробиться на Олимпиаду. Ранее он пропускал Игры 2004 года из-за травмы колена. Поездка на Олимпиаду-2008 сорвалась за три дня до вылета из-за разрыва крестообразной связки. Гимнаст завершил свою спортивную карьеру в 2013 году.

