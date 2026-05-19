В Индии умер знаменитый бодибилдер-миллионер

Индийский бодибилдер-миллионер Пратика Ядав умер в 38 лет, сообщает Need To Know. Отмечается, что у мужчины случился смертельный приступ.

По словам врачей, образ успешного и полностью здорового человека, который создавал вокруг себя бодибилдер-миллионер, не соответствовал действительности. Последние пять лет он скрыто проходил лечение от высокого давления и нарушений свертываемости крови. Выяснилось также, что за несколько дней до смертельного приступа Ядав уже оказывался в реанимации, однако, вопреки советам медиков, ушел из больницы по собственной инициативе.

До этого стало известно о смерти английского актера Майкла Пеннингтона, наиболее известного по роли офицера Моффа Тиаана Джерджеррода в фильме «Возвращение Джедая». Он скончался в возрасте 82 лет. Пеннингтон также исполнил роль Лаэрта в оскароносном фильме «Гамлет» 1969 года и снимался в картинах «Возвращение Шерлока Холмса» и «Железная леди».

Ранее сообщалось, что на 76-м году жизни скончался телеведущий Владимир Молчанов. За последний год он несколько раз попадал в больницу. Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе: в последний раз это было зимой.