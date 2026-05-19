Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 10:21

В Индии умер знаменитый бодибилдер-миллионер

Индийский бодибилдер-миллионер Ядав умер в 38 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Индийский бодибилдер-миллионер Пратика Ядав умер в 38 лет, сообщает Need To Know. Отмечается, что у мужчины случился смертельный приступ.

По словам врачей, образ успешного и полностью здорового человека, который создавал вокруг себя бодибилдер-миллионер, не соответствовал действительности. Последние пять лет он скрыто проходил лечение от высокого давления и нарушений свертываемости крови. Выяснилось также, что за несколько дней до смертельного приступа Ядав уже оказывался в реанимации, однако, вопреки советам медиков, ушел из больницы по собственной инициативе.

До этого стало известно о смерти английского актера Майкла Пеннингтона, наиболее известного по роли офицера Моффа Тиаана Джерджеррода в фильме «Возвращение Джедая». Он скончался в возрасте 82 лет. Пеннингтон также исполнил роль Лаэрта в оскароносном фильме «Гамлет» 1969 года и снимался в картинах «Возвращение Шерлока Холмса» и «Железная леди».

Ранее сообщалось, что на 76-м году жизни скончался телеведущий Владимир Молчанов. За последний год он несколько раз попадал в больницу. Молчанов за 2025 год был госпитализирован пять раз с резкими болями в животе: в последний раз это было зимой.

Мир
Индия
бодибилдинг
умершие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Астронавт МКС снял неопознанный объект рядом с Землей
Катер перевернулся на Байкале в Бурятии
Магнитные бури сегодня, 19 мая: что завтра, тревожность, апатия, давление
Технолог назвала продукты, которые опасно брать на работу в жаркую погоду
В Раде заявили об исключении требований ЕС из антикоррупционной стратегии
Россия представила уникальную разработку, повышающую дальность ударов БПЛА
В российском городе задержали группу за незаконный выпуск алкоголя
Российская армия выполнила важную операцию под Харьковом
В Таиланде могут казнить гражданина РФ
Власти Украины задумались о расширении мобилизации
Наступление ВС РФ на Харьков 19 мая: последние новости, ситуация в Купянске
Опубликованы кадры из самолета с Путиным перед вылетом в Китай
Оверчук раскрыл один факт о торговле между Россией и Белоруссией
Риелтор ответил, какие критерии делают дом элитным
Россия выделит 5 млрд рублей на поддержку Керченского пролива
В ВОЗ выразили сильную обеспокоенность из-за скорости распространения Эболы
Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
В Днепропетровске произошел взрыв
Автоэксперт оценил новый ГОСТ о проверке состояния водителей с помощью ИИ
Врач ответила, с чем связан дефицит белка в крови
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.