Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 10:45

Власти Украины задумались о расширении мобилизации

Замглавы офиса Зеленского Палиса допустил снижение возраста мобилизации

Здание офиса президента Украины на Банковой улице в Киеве Здание офиса президента Украины на Банковой улице в Киеве Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Решение украинских властей о снижении возраста мобилизации будет зависеть от ситуации на фронте, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса. По его словам, которые передает «Страна.ua», пока оно не рассматривается.

Снижение мобилизационного возраста на Украине сейчас не рассматривается, однако ситуация может зависеть от обстановки на фронте, — приводит издание слова чиновника.

Ранее украинский адвокат Сергей Старенький заявил, что на Украине начали обсуждать снижение мобилизационного возраста с 25 до 23 лет из-за нехватки людских ресурсов на фронте. Инициатива рассматривается на уровне депутатов Рады.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что на Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий. Изменения касаются работы территориальных центров комплектования (ТЦК) и пересмотра отсрочек для студентов. ТЦК намерены проверять документы у украинских мужчин возле посольств и консульств во время получения услуг. Не исключено, что будут проводиться рейды по спортзалам и другим общественным местам.

Европа
Украина
мобилизации
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одной дружественной России стране ожидают визит Зеленского
Актриса Михалкова рассказала о периоде тяжелой болезни
Минобороны раскрыло, как освобождение Волоховки поможет в победе над ВСУ
Вблизи региона России заметили самолеты-разведчики НАТО
Портовую инфраструктуру ВСУ разнесли в щепки
Психолог дала советы, как избавиться от панической атаки из-за жары в метро
Сотни беспилотников ВСУ атаковали Россию
Раскрыты последствия удара ВСУ по Шебекино
В Белоруссии раскрыли, что поможет преодолеть конфронтацию в Евразии
Миронов призвал изменить условия эксперимента по оргнабору мигрантов
Минобороны подтвердило освобождение важного села под Харьковом
Один из пострадавших на АЗС в Пятигорске умер в больнице
Спасатели раскрыли ужасающие детали опрокидывания аэролодки на Байкале
В Китае вышли из себя после «выдуманной» статьи FT о Си Цзиньпине и Путине
Украинка продала сына для попрошайничества
Трое жителей Херсонской области получили ожоги и контузию после атаки ВСУ
Свищев ответил на слухи о включении Губерниева в Федерацию лыжных гонок
Импортера российского газа решили приватизировать в Германии
В Армении раскрыли планы касательно отношений с Россией
Эксперт по этикету напомнила, как правильно посещать городские бассейны
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.