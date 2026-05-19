Власти Украины задумались о расширении мобилизации

Решение украинских властей о снижении возраста мобилизации будет зависеть от ситуации на фронте, заявил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса. По его словам, которые передает «Страна.ua», пока оно не рассматривается.

Ранее украинский адвокат Сергей Старенький заявил, что на Украине начали обсуждать снижение мобилизационного возраста с 25 до 23 лет из-за нехватки людских ресурсов на фронте. Инициатива рассматривается на уровне депутатов Рады.

До этого в российских силовых структурах сообщили, что на Украине ожидается новая волна ужесточения мобилизационных мероприятий. Изменения касаются работы территориальных центров комплектования (ТЦК) и пересмотра отсрочек для студентов. ТЦК намерены проверять документы у украинских мужчин возле посольств и консульств во время получения услуг. Не исключено, что будут проводиться рейды по спортзалам и другим общественным местам.