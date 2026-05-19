19 мая 2026 в 10:38

Удары по Украине сегодня, 19 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы России 19 мая нанесли удары по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 19 мая

ВС РФ в ночь на 19 мая нанесли комбинированные удары по объектам портовой и военной инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«В Измаиле Одесской области „Герани“ атаковали портовую инфраструктуру — горят склады. По Краматорску ударили ФАБ. Поражены цели в Харьковской и Сумской областях», — отметил он.

Всего за сутки с 18 на 19 мая зафиксировано около 20 эпизодов ударов по объектам военной инфраструктуры в Сумской, Черниговской, Одесской, Днепропетровской, Киевской и Харьковской областях, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в личном блоге в Telegram.

По данным подпольщика, в Сумской области были нанесены удары по местам временной дислокации подразделений ВСУ, складам БПЛА и логистике диверсионных групп.

«Шостка давно превратилась в важный узел по беспилотникам, снабжению и скрытому военному производству. Не исключено, что удар был связан с объектами связи или хранением компонентов для БПЛА», — заявил он.

В Черниговской области, как сообщает Лебедев, удар был нанесен по инфраструктуре связи, военным складам и логистике северного направления; в Одесской области — по объектам портовой инфраструктуры; в Харьковской области — по военной инфраструктуре, складам и объектам снабжения.

Telegram-канал «Дневник десантника» пишет, что в Днепропетровской области три ракеты нанесли удар по объектам компании «Нафтогаз».

«В Харькове „Герань“ поразила инфраструктуру противника, после удара начался пожар», — добавили авторы канала.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мария Баранова
