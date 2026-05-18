Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели

Град, грозы, ливни и температура до +23: погода в Москве в конце недели

В конце недели в Москве воздух будет прогреваться до +23 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Какая погода ожидается в российской столице с 22 по 24 мая?

Какая погода будет в Москве в конце недели

По словам Евгения Тишковца, в конце недели в Москве воздух будет прогреваться до показателей, которые обычно бывают в середине лета.

«Начиная со среды и до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся отдельные „шапки“ кучево-дождевых облаков, а значит, местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам — от +15 до 18 градусов, в разгар дня — от +28 до +31 градуса. Кроме того, 20 и 21 мая возможны температурные рекорды! Прежние максимумы за всю метеоисторию держатся для этих чисел с 1897 года (+29,7 градуса) и 2014 года (+29,2 градуса), соответственно», — отметил он.

Синоптик уточнил, что субтропическая жара в мае — это короткий период, после которого обычно приходят грозы с градом, возвращая все в весеннее русло.

«Так и случится в предстоящие выходные, когда в результате прохождения холодного атмосферного фронта субботним днем посвежеет до +16–19 градусов, в воскресенье потеплеет до +20–23 градусов. Заключительная неделя мая по температуре будет умеренной», — сказал он.

По информации метеосервисов, в пятницу, 22 мая, температура воздуха днем будет варьироваться от +16 до +21 градуса. Атмосферное давление будет в пределах нормы. К вечеру возможен небольшой дождь.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В субботу, 23 мая, регион пересечет холодный атмосферный фронт. Ночью похолодает до +12–15 градусов. Дневная температура может достичь +23–25 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже +10–15 градусов. Ветер сменится на северо-западный, сохранится высокая вероятность осадков.

В воскресенье, 24 мая, столбики термометров утром опустятся до +11 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов. Осадки постепенно прекратятся. Атмосферное давление стабилизируется на отметке около 743–749 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце недели

Санкт-Петербург в пятницу, 22 мая, окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Синоптики прогнозируют пасмурное небо в течение всего дня. Ночные температуры составят около +9 градусов, а дневные показатели достигнут отметок +16–19 градусов. Основной особенностью пятницы станут осадки: ожидаются кратковременные, но интенсивные дожди, местами могут прогреметь грозы. Ветер сохранит восточное и северо-восточное направление со скоростью 3–8 м/с.

В субботу, 23 мая, погода начнет постепенно улучшаться. Циклон продолжит смещаться на восток, унося с собой основные массивы дождевых облаков. Ночь на субботу будет довольно прохладной. Столбики термометров опустятся до +7–9 градусов. Днем воздух прогреется до комфортных +17–19 градусов. Несмотря на рост атмосферного давления, которое будет колебаться в районе 755–760 миллиметров ртутного столба, небо останется облачным с прояснениями. Существенных осадков в этот день синоптики не ожидают, однако местами возможна небольшая морось.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В воскресенье, 24 мая, температура воздуха в Северной столице в дневные часы поднимется до +20–22 градусов. Небольшой дождь возможен лишь в ночь на 24 мая, в дневное же время осадков не ожидается. Ветер сменится на слабый, западных направлений, а облака рассеются.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 мая: где сбои в России

Магнитные бури сегодня, 18 мая: что завтра, сильные головные боли, стресс

Знойный воздух, температура выше +30 и грозы: погода в Москве летом