День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 13:29

«Брак на бумаге» не позволил жене бойца СВО получить выплаты за его семью

Суд в Красноярском крае лишил формальную жену бойца СВО прав на выплаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура помогла семье погибшего участника СВО добиться отмены выплат его формальной супруге, с которой он не жил более 25 лет, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проверки стало обращение брата военнослужащего. Как установил надзорный орган, супруги давно не вели совместное хозяйство, не поддерживали семейные отношения и фактически жили отдельно. Несмотря на это женщина обратилась за получением выплат.

Проверка показала, что брак существовал только на бумаге. Супруги более 25 лет не жили вместе, не вели общего хозяйства и не поддерживали друг друга как семья. Для права на выплаты этого оказалось недостаточно: закон защищает не формальную запись в паспорте, а реальные семейные отношения, в которых есть общая жизнь, забота и взаимная поддержка, — сказано в публикации.

В итоге суд согласился с доводами прокуратуры. Женщину лишили права на единовременное пособие, страховую выплату и другие меры поддержки, связанные с гибелью военнослужащего.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО на их взрослых детей, братьев и сестер. Он напомнил, что в декабре прошлого года депутаты внесли соответствующий законопроект, но правительство не дало положительного заключения.

Регионы
СВО
Красноярский край
прокуратура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России зарегистрировали 32 новых жизненно важных препарата
Доллару предсказали рекордное падение
Эндокринолог перечислила ключевые факторы заболеваний щитовидки
Экономист ответил, вырастут ли зарплаты из-за дефицита кадров
Суд в Москве оштрафовал известного разработчика игр
Пашинян вышел из себя и сорвался на матери адвоката Согоян
Лавров отреагировал на приглашение посетить Экваториальную Гвинею
Дезертировавший боец ВСУ порезал ножом двух украинцев
Лавров попросил другие страны не лезть в работу иранской АЭС «Бушер»
Вдова Добрынина признана потерпевшей по делу о краже авторских прав
Возле дома пострадавшей девочки в Подмосковье появились анонимные послания
Стало известно, какие бананы наиболее полезны для здоровья
В Киеве заявили об успешных испытаниях своей первой управляемой авиабомбы
Политолог ответил, давит ли ЕС на Украину в целях снижения возраста призыва
Выругавшегося матом при Хинштейне главу района ждет проверка
Бойцы группировки «Юг» ликвидировали склад ВСУ под Славянском
Турэксперт объяснил, почему подешевели поездки из Екатеринбурга в Китай
Обильные майские снегопады накрыли один российский город
В МИД раскрыли, как Россия оценивает сотрудничество с США
Глава Росатома указал на тревожную ситуацию вокруг ЗАЭС из-за обстрелов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.