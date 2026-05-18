«Брак на бумаге» не позволил жене бойца СВО получить выплаты за его семью Суд в Красноярском крае лишил формальную жену бойца СВО прав на выплаты

Прокуратура помогла семье погибшего участника СВО добиться отмены выплат его формальной супруге, с которой он не жил более 25 лет, сообщает пресс-служба ведомства. Поводом для проверки стало обращение брата военнослужащего. Как установил надзорный орган, супруги давно не вели совместное хозяйство, не поддерживали семейные отношения и фактически жили отдельно. Несмотря на это женщина обратилась за получением выплат.

Проверка показала, что брак существовал только на бумаге. Супруги более 25 лет не жили вместе, не вели общего хозяйства и не поддерживали друг друга как семья. Для права на выплаты этого оказалось недостаточно: закон защищает не формальную запись в паспорте, а реальные семейные отношения, в которых есть общая жизнь, забота и взаимная поддержка, — сказано в публикации.

В итоге суд согласился с доводами прокуратуры. Женщину лишили права на единовременное пособие, страховую выплату и другие меры поддержки, связанные с гибелью военнослужащего.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил расширить круг получателей выплат за гибель участников СВО на их взрослых детей, братьев и сестер. Он напомнил, что в декабре прошлого года депутаты внесли соответствующий законопроект, но правительство не дало положительного заключения.