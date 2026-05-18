На территории Украины детей насильно «эвакуируют», разлучая с родителями, рассказал KP.RU военкор Дмитрий Стешин. Он отметил, что такие действия регламентированы законом №4779-IX.

И у [родителей] есть шесть месяцев, чтобы потом найти и забрать ребенка обратно уже где-то в глубине Украины. Как правило, волонтеры объясняют, что «в машине нет мест» или «мы приедем за вами завтра в это же время». И не приезжают, — рассказал Стешин.

Военкор подчеркнул, что родители, оставшиеся в зоне боевых действий, часто или погибают, или переходят на территории России. По его словам, в обоих случаях они не могут самостоятельно отправиться на поиски детей.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительство Украины превратило страну в преступную империю. По словам дипломата, речь идет не только о производстве наркотических средств, но и о торговле детьми, а также о мошеннических кол-центрах.