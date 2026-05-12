12 мая 2026 в 14:49

Военкор ответил, чем уникальны комплексы «Курьеры»

Военкор Кожевников: «Курьеры» работают за счет электромагнитного поля

Наземные робототехнические комплексы (НРТК) «Курьер» Фото: Сергей Мирный/РИА Новости
Наземный роботизированный комплекс «Курьер» работает за счет электромагнитного поля, рассказал argumenti.ru майор, военкор Алексей Кожевников. Он отметил, что такая технология способна создавать СВЧ-импульс.

Этот невидимый удар заставляет срабатывать самые коварные сюрпризы противника — взрыватели с магнитными датчиками цели. Мины, установленные ВСУ в спешке отступления или заброшенные дистанционно, детонируют на безопасном удалении от робота и, что важнее, от его оператора. А сам боец в этот момент находится в укрытии, управляя комплексом, как опытный геймер, с той лишь разницей, что на кону — не виртуальные очки, а жизни его товарищей и мирных жителей, — рассказал Кожевников.

Военкор подчеркнул, что «Электромагнитная пушка» особенно эффективна против мин-ловушек в жилых кварталах и на дорогах. По его словам, применение «Курьера» ускоряет разминирование и снижает риски для саперов.

Ранее ветеран СВО Матвей Мартемьянов рассказал, что ветераны специальной военной операции совместно с бизнесменами-меценатами Самарской области создали компанию с высокой производительностью по изготовлению беспилотников для нужд ВС РФ. По его словам, предприятие «народного ВПК» способно выпускать более 1500 FPV-дронов в месяц.

Россия
военкоры
СВО
мины
