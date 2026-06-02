Названы запретные действия перед ЕГЭ даже для отличников Психолог Токарева: в ночь перед ЕГЭ нельзя повторять все подряд

В ночь перед ЕГЭ не стоит повторять весь материал, поскольку это создает дополнительную нагрузку на мозг, заявила NEWS.ru психолог онлайн-школы ЕГЭLand Алиса Токарева. По ее словам, также не следует прибегать к употреблению энергетиков и успокоительных препаратов.

В последние часы перед экзаменом многие выпускники начинают действовать нерационально: открывают новые темы, пытаются срочно заполнить все пробелы, бесконечно перечитывают конспекты и проверяют себя на прочность. На практике это приводит не к росту результата, а к эмоциональному и когнитивному перегрузу. В ночь перед экзаменом нельзя пытаться освоить новый материал. Мозг в этот момент уже находится в состоянии высокой нагрузки, поэтому информация запоминается хуже, а ощущение тревоги усиливается. Причем чаще всего так поступают не слабые ученики, а как раз отличники, — поделилась Токарева.

Она подчеркнула, что еще одна распространенная ошибка перед экзаменом — это хаотичное повторение тем. По словам психолога, выпускники часто начинают бессистемно переключаться между заданиями, стремясь охватить как можно больше информации. На этом фоне специалист порекомендовала сосредоточиться на быстром анализе собственных ошибок и повторении ключевых вопросов.

Также не следует пытаться искусственно повысить работоспособность с помощью энергетиков, большого количества кофе или успокоительных. Такие методы могут спровоцировать скачки тревожности, проблемы со сном, сонливость или ухудшение концентрации уже во время экзамена. Выпускники часто недооценивают влияние режима на результат. При этом именно сон напрямую связан с вниманием, скоростью обработки информации и способностью сохранять концентрацию в течение нескольких часов экзамена, — добавила Токарева.

Она обратила внимание на еще одну частую ошибку — полное погружение в обсуждение экзамена. По словам специалиста, вечером перед ЕГЭ подростки начинают сравнивать свои знания и обсуждать сложные задания. Такие разговоры, как отметила психолог, редко способствуют подготовке, но быстро усиливают тревогу и создают ощущение отставания от сверстников.

Ранее преподаватель русского языка Анастасия Болгова заявила, что многие выпускники теряют баллы на ЕГЭ из-за невнимательности к тестовой части. По ее словам, именно в начале теста школьники часто допускают ошибки, которые могут испортить их шансы на высокий результат.