Роспотребнадзор оценил риски пандемии вируса Эбола

Вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, поскольку не передается воздушно-капельным, водным или пищевым путем, сообщила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом широкое распространение инфекции на территории Африки остается возможным, подчеркнула она.

Пандемического потенциала, конечно же, у вируса Эбола нет, потому что это контактная инфекция не передается воздушно-капельным, водным или же пищевым путем. Поэтому пандемического потенциала нет, но Африка уже не один раз показывала нам, что такого рода контактные инфекции, как лихорадка, вызываемая вирусом Эбола, могут привести к широкому распространению на континенте, — заявила Попова.

Попова также отметила, что вариант Бундибуджио пока изучен не полностью и остается предметом научного анализа. Вместе с тем специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора уже создали тест для выявления этого редкого штамма вируса.

Ранее стало известно, что посольство России в Центрально-Африканской Республике создает на постоянной основе схемы на случай чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы, заявил посол России в ЦАР Александр Бикантов. Он отметил, что дипломаты постоянно уточняют списки для экстренной эвакуации граждан РФ.

