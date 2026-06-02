Рабство, изнасилование, кража: на россиянок объявили «курортную охоту»

В соцсетях все чаще тиражируются истории о том, как одинокие девушки на отдыхе становятся жертвами незнакомцев. Невинный флирт в баре или кафе заканчивается секс-рабством, кражей органов или превращением в наркокурьера. Как не превратить отпуск в смертельную ловушку — в материале NEWS.ru.

Как россиянки оказываются жертвами на отдыхе

27-летняя Наталья (имя изменено) рассказала NEWS.ru, что недавно сама едва не стала жертвой во время отдыха в Египте.

«Я познакомилась с мужчиной на пляже. По-русски он говорил неплохо, сыпал комплиментами, начал красиво ухаживать. Пригласил вечером меня в местный бар. Почему-то я не заподозрила ничего плохого», — пояснила девушка.

По ее словам, спасла ее подруга, с которой они отдыхали вместе. Та пришла в бар и увидела, что с Натальей что-то не так: она была бледной, сонной, практически засыпала после выпитого коктейля. Тогда подруга забила тревогу, начала вызывать полицию и скорую, вынудив незнакомца быстро ретироваться.

Адвокат Константин Степанов рассказал NEWS.ru, что недавно в своей практике столкнулся с похожей историей.

«Девушка в Паттайе (Таиланд) выпила „бесплатный мохито“ от двух „гостеприимных“ итальянцев. Очнулась через 12 часов в трущобах без телефона, денег и паспорта. Видео с камер отеля показало, что ее тащили под руки. Полиция Таиланда в дальнейшем заявила: „Выпила сама — сама виновата“», — заявил он.

Что делают с жертвами отравителей на курортах

Первый сценарий — банальная кража, рассказал адвокат Константин Степанов. По его словам, пока девушка находится «в отключке», злоумышленники грабят номер в отеле, в котором она живет, снимают деньги с карт через ее мобильный телефон и похищают украшения. Другое возможное развитие событий — изнасилование.

«Жертва не может сопротивляться, а наутро ничего не помнит. Доказать что-то почти невозможно», — объясняет собеседник NEWS.ru

Также, по словам Степанова, существует серьезный риск вовлечения в наркотрафик.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Жертве подсыпают сильнодействующие вещества, втягивают в зависимость, а затем заставляют перевозить наркотики („бесплатный отпуск“ заканчивается тюрьмой). Еще один вариант — компромат. В этой ситуации снимают видео изнасилования или унижения для последующего шантажа», — рассказал он.

Степанов обратил внимание, что в Турции и Египте местные суды с высокой вероятностью окажутся на стороне местного мужчины, а не туристки.

«Иностранку там могут признать „провокаторшей“ за короткую юбку», — указал адвокат.

Главная опасность — полная или частичная потеря памяти из-за препаратов, а также риск смерти от остановки дыхания при смешивании с алкоголем, уточнил в беседе с NEWS.ru юрист Дмитрий Сальников. По его словам, преступники чаще всего действуют по сценарию «быстрое ограбление» или «сексуальное насилие без сопротивления», иногда снимая происходящее на видео.

Чаще всего таким образом девушек лишают воли к сопротивлению, пояснил NEWS.ru эксперт в сфере безопасности, офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач.

«В дальнейшем в отношении жертв могут произойти действия сексуального характера. Также они рискуют оказаться в руках тех, кто вынудит их заниматься проституцией, либо попадут к черным трансплантологам», — рассказал собеседник.

Как не стать жертвой отравителей на отдыхе

Первый способ защиты — действовать по правилу «моей бутылки». Степанов настоятельно не советует пить и даже пробовать те коктейли, которые вам принес незнакомец, даже если он рядом с вами купил их в баре. Заказывайте напитки сами, у стойки, и не выпускайте стакан из руки. Договоритесь с подругой: вы меняетесь бокалами каждые 15 минут — если одной подсыплют, вторая заметит сонливость и поднимет тревогу.

Не менее полезной также может стать покупка специальных тест-полосок для проверки напитков — они продаются онлайн и стоят недорого. Опустили в напиток — изменился цвет? Не пейте. Еще один метод: оставьте ногтем или лаком метку на бокале. Если после вашего отсутствия метка сместилась, стакан подменили.

Четвертый метод — страховочный сигнал в мессенджере. Создайте в телефоне заметку: «Если я напишу [определенный эмодзи или слово], звони в полицию через пять минут, меня усыпляют». Дайте доступ к геолокации надежной подруге или члену семьи. Преступники обычно забирают телефон, чтобы снять деньги, но вы можете успеть отправить сигнал, пока лекарство еще не подействовало полностью.

Если преступление уже произошло, не принимайте душ, не меняйте одежду и сразу езжайте в больницу, порекомендовал юрист Дмитрий Сальников.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Без анализа крови и мочи (окно вывода препаратов — до 24 часов) доказать умысел будет почти невозможно. Параллельно звоните в консульство РФ, чтобы избежать замалчивания дела местной полицией», — пояснил эксперт.

По словам Степанова, за границей у путешественника нет права на ошибку.

«Если почувствовали резкую слабость, головокружение, сразу садитесь на пол, кричите „Помогите!“ на английском и рвите на себе одежду. Это привлечет внимание, вас не смогут вынести из заведения. Помните, что жизнь дороже приличий», — заключил он.

Читайте также:

Стоит ли ехать отдыхать в Крым, Сочи, Анапу, насколько опасно, какие угрозы

Отпуск на море в 2026 году: куда поехать в России и за границей, цены

Как не отравиться на море: 7 правил безопасного питания в отпуске