Трамп нецензурно отчитал Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху резко раскритиковал его действия на Ближнем Востоке, сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По их данным, американский лидер в эмоциональной форме высказался о политике израильского премьера, назвав его «сумасшедшим».

Трамп напомнил Нетаньяху о своей прежней поддержке и заявил, что без его вмешательства израильский премьер мог оказаться в тюрьме по делу о коррупции, отметили в источнике. Между тем американский лидер выразил обеспокоенность последствиями военных действий Израиля в регионе, в том числе ситуацией в Ливане. По его словам, подобные действия могут привести к усилению международной изоляции страны.

Ранее стало известно, что израильские власти запросили у США разрешение на расширение военных действий в Бейруте. По информации источника, представители Израиля обратились к американским коллегам на высоком уровне. Они попросили предоставить Армии обороны Израиля возможность расширить масштабы ударов по Бейруту.