ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 21:44

Трамп раскрыл детали договоренностей вокруг Ливана

Трамп заявил о договоренности по прекращению боевых действий в Ливане

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности по прекращению боевых действий в Ливане. По его словам в соцсети, именно из-за этих событий Иран ранее вышел из переговоров с Вашингтоном.

Трамп заявил, что провел продуктивные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также через посредников обсудил ситуацию с представителями «Хезболлы» и получил согласие на прекращение огня, добавил он.

По утверждению американского лидера, израильские войска не будут направляться в Бейрут, а уже выдвинувшиеся силы возвращаются обратно. Он добавил, что стороны согласились отказаться от взаимных атак и прекратить стрельбу.

Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Вашингтон и Тель-Авив намеренно втягивают арабские страны в вооруженный конфликт с Тегераном, чтобы помешать арабо-иранскому сближению. По словам дипломата, в действиях США и Израиля четко прослеживается желание подорвать нормализацию, наметившуюся в последние годы.

До этого Борисенко сказал: в Москве встревожены тем, что эскалация на Ближнем Востоке затронула Ливан и привела республику на грань гуманитарной катастрофы. Россия рассчитывает, что Ливан не позволит разжечь новый гражданский конфликт.

Мир
США
Израиль
Ливан
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В одном российском регионе объявлена угроза атаки беспилотников
Небензя оценил последствия перемирия Израиля и Ливана
В Китае засветился новейший танк следующего поколения
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.