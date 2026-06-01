Трамп раскрыл детали договоренностей вокруг Ливана Трамп заявил о договоренности по прекращению боевых действий в Ливане

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности по прекращению боевых действий в Ливане. По его словам в соцсети, именно из-за этих событий Иран ранее вышел из переговоров с Вашингтоном.

Трамп заявил, что провел продуктивные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Также через посредников обсудил ситуацию с представителями «Хезболлы» и получил согласие на прекращение огня, добавил он.

По утверждению американского лидера, израильские войска не будут направляться в Бейрут, а уже выдвинувшиеся силы возвращаются обратно. Он добавил, что стороны согласились отказаться от взаимных атак и прекратить стрельбу.

Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Вашингтон и Тель-Авив намеренно втягивают арабские страны в вооруженный конфликт с Тегераном, чтобы помешать арабо-иранскому сближению. По словам дипломата, в действиях США и Израиля четко прослеживается желание подорвать нормализацию, наметившуюся в последние годы.

До этого Борисенко сказал: в Москве встревожены тем, что эскалация на Ближнем Востоке затронула Ливан и привела республику на грань гуманитарной катастрофы. Россия рассчитывает, что Ливан не позволит разжечь новый гражданский конфликт.