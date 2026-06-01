Киевская верхушка сознательными преступлениями против детей в Старобельске и Геническе сама выбрала придание нового качества всему конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по расследованию теракта в Старобельске. Эти действия, по его словам, являются их выбором, сообщается на сайте Кремля.

Ну что ж, похоже, что сознательно — именно сознательно — совершая тяжелейшее преступление против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске и вот сейчас, в Геническе, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор, — сказал Путин.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия не получила от ООН, ОБСЕ и других международных организаций ответа на обращения после удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске. Она выразила надежду на ответ и объективную оценку случившегося.

Ранее Госдума приняла обращение к ООН в связи с террористической атакой Киева на колледж в Старобельске. Депутаты выразили убежденность, что власти Украины, терпя поражение на поле боя, пытались отвлечь внимание от масштабного коррупционного скандала в ближайшем окружении президента страны Владимира Зеленского.