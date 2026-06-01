01 июня 2026 в 22:13

В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ

Пушилин: два человека погибли и еще четыре пострадали при атаках ВСУ на ДНР

В результате атак на населенные пункты ДНР погибли два человека, рассказал глава региона Денис Пушилин в мессенджере МАКС. По его данным, еще четыре мирных жителя получили ранения.

Два мирных жителя республики погибли и еще четыре пострадали сегодня из-за киевской агрессии. В Никитовском районе Горловки в результате детонации ранее неразорвавшегося кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1962 г. р. <…> В Старомихайловке при подрыве на взрывоопасном предмете погиб мужчина 1980 г. р. Выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, — сообщил Пушилин.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил: в Льговском районе Курской области 62-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ожог стопы в результате атаки украинского беспилотника. Пострадавшую доставили в областную клиническую больницу.

До этого в оперштабе Белгородской области сообщили, что мирный житель региона получил акубаротравму после атаки ВСУ на автомобиль. Мужчина самостоятельно обратился к врачам. Ему оказали всю необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Автомобиль получил сильные повреждения.

