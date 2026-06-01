В ДНР расширят возможности «Купола Донбасса»

01 июня 2026 в 09:46

Пушилин: возможности «Купола Донбасса» расширят для борьбы с ударами ВСУ

Возможности системы «Купола Донбасса» расширят для противодействия ударам ВСУ по автотрассам, заявил ИС «Вести» глава региона Денис Пушилин. Он добавил, что в республике также увеличивают количество сводных мобильных огневых групп.

Мы наращиваем свои возможности, основа защиты гражданского населения и объектов критической инфраструктуры лежит все-таки на системе РЭБ «Купол Донбасса», — сказал Пушилин.

Ранее стало известно, что украинские военные применили комплексную систему дистанционного минирования на трассе «Новороссия». Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что БПЛА противника сбрасывают взрывное устройство, которое детонирует при фиксации движения.

Балицкий также заявил, что власти подготовили альтернативные маршруты объезда трассы «Новороссия» с учетом текущей обстановки. Он подчеркнул, что все организованные поездки проводятся по заранее согласованным маршрутам с соблюдением мер безопасности. Губернатор отметил, что движение в сторону Крыма и ДНР продолжается в штатном режиме, но в то же время подтвердил «определенные логистические трудности».

