01 июня 2026 в 10:17

Путин поручил гарантировать россиянам бесперебойный доступ в интернет

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ в интернет во время ограничений, сообщила пресс-служба Кремля. Он отметил, что необходимо обеспечить непрерывную работу сервисов, связанных с оказанием медпомощи и с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Ранее председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина заявила, что Министерство цифрового развития проработало технические решения для стабильной работы банкоматов и платежных терминалов без интернета. Операторы связи активно тестируют новые алгоритмы работы в реальных условиях.

До этого Путин заявил, что подключение сельских населенных пунктов к интернету является крайне значимой и востребованной задачей. Он подчеркнул, что жители таких территорий не должны быть оторваны от технологического прогресса. Президент также отметил, что широкое и заблаговременное информирование населения об ограничениях интернета для предотвращения терактов может нанести серьезный ущерб безопасности.

