Путин потребовал создать флот для поддержки Крайнего Севера

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить предложения по формированию флота для осуществления северного завоза, сообщила пресс-служба Кремля. Работу кабмин проделает при участии Минвостокразвития и организации «Росатом Арктика». Предложения необходимо представить до 1 сентября.

Северный завоз — программа снабжения продуктами питания, лекарствами и топливом отдаленных территорий российского Крайнего Севера. От нее зависит жизнь почти трех тысяч населенных пунктов, включая города и поселки.

Ранее депутаты Госдумы от Ненецкого автономного округа предложили предоставить чумработницам право на досрочную пенсию. Сейчас льготу имеют оленеводы, рыбаки и охотники, но парламентарии считают, что условия труда женщин в кочевьях не менее суровы.

Председатель координационного совета комитета «Челюскинцы» Владимир Кошлаков между тем заявил, что молодежи необходимо показать успешные примеры работников Крайнего Севера и повысить престиж профессии. Он отметил, что полярники должны гордиться своими достижениями.