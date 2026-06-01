Больше 100 детей пострадали при атаках ВСУ на Запорожье с 2022 года

В Запорожье 118 детей пострадали при атаках ВСУ с 2022 года

При атаках ВСУ на Запорожскую область с 2022 года пострадали 118 детей, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения региона. В ведомстве подчеркнули, что 16 из них погибли.

Ранее шестилетний ребенок погиб при атаке ВСУ на Геническ. Как сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, беспилотник атаковал многоэтажки на улице Братьев Коваленко. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего. Повреждения получили два многоквартирных дома, остекление и фасады, шесть легковых автомобилей. Пострадали 11 человек.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь до этого заявил, что в поселке Матвеев Курган в результате атаки БПЛА были повреждены аптека, два магазина, автомобиль и газовая труба, подача газа перекрыта. Кроме того, из-за падения обломков дрона произошло возгорание топливного хранилища.