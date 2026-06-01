Суд Евросоюза зарегистрировал иск ЦБ России против Совета ЕС и ЕП

Европейский суд зарегистрировал иск Центрального банка России в отношении Совета ЕС и Европарламента, сообщает пресс-служба инстанции. Отмечается, что оспаривается регламент от 24 февраля 2026 года, который допускает погашение военных кредитов ЕС Украине на €90 млрд (8 трлн рублей) за счет блокированных активов ЦБ РФ.

Суд ЕС зарегистрировал иск Банка России против Совета [ЕС] и [Европейского] парламента, поданный 22 мая, — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Украине потребуется более $800 млрд для восстановления после боевых действий. По данным международной консалтинговой компании McKinsey, привлечь такие средства будет очень сложно из-за высоких рисков, которые сохранятся даже после завершения конфликта.

До этого сообщалось, что попытка ЕС изъять активы России из депозитария Euroclear провалилась из-за отказа европейских лидеров гарантировать Бельгии покрытие всех судебных рисков. Из-за разногласий схема кредита, предполагавшая использование замороженных активов РФ в качестве обеспечения, оказалась юридически невозможной. В итоге был согласован кредит для Украины в размере €90 млрд.