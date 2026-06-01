ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 12:57

На ЗАЭС рассказали, чем мог обернуться удар ВСУ по энергоблоку

Директор ЗАЭС Черничук: удар ВСУ мог привести к потере энергоблока станции

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Удар украинского дрона по шестому энергоблоку Запорожской АЭС мог привести к полной потере блока, заявил информационной службе «Вести» директор станции Юрий Черничук. Мощности заряда беспилотника хватило бы, чтобы пробить 50-сантиметровую стену машинного зала, подчеркнул он.

Последствия, которые могли бы быть от этого удара при плохом стечении обстоятельств, — мы бы могли, по большому счету, с вами потерять целый блок. <…> В худшем — это просто блок был бы выведен из эксплуатации в связи с невозможностью его восстановления, — сказал Черничук.

Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты МАГАТЭ осмотрели место удара украинского беспилотника по шестому блоку ЗАЭС. До этого, 30 мая, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что дрон управлялся по оптоволокну, что делает версию о случайном попадании невозможной.

Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удары дронов по объектам Запорожской АЭС угрожают фундаментальным принципам ядерной безопасности. Он подчеркнул, что такие атаки необходимо немедленно прекратить.

Регионы
Запорожская область
ЗАЭС
атаки БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.