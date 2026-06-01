На ЗАЭС рассказали, чем мог обернуться удар ВСУ по энергоблоку

Удар украинского дрона по шестому энергоблоку Запорожской АЭС мог привести к полной потере блока, заявил информационной службе «Вести» директор станции Юрий Черничук. Мощности заряда беспилотника хватило бы, чтобы пробить 50-сантиметровую стену машинного зала, подчеркнул он.

Последствия, которые могли бы быть от этого удара при плохом стечении обстоятельств, — мы бы могли, по большому счету, с вами потерять целый блок. <…> В худшем — это просто блок был бы выведен из эксплуатации в связи с невозможностью его восстановления, — сказал Черничук.

Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что эксперты МАГАТЭ осмотрели место удара украинского беспилотника по шестому блоку ЗАЭС. До этого, 30 мая, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что дрон управлялся по оптоволокну, что делает версию о случайном попадании невозможной.

Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что удары дронов по объектам Запорожской АЭС угрожают фундаментальным принципам ядерной безопасности. Он подчеркнул, что такие атаки необходимо немедленно прекратить.