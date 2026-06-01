01 июня 2026 в 13:52

«Мы обязаны»: Лантратова выступила с заявлением после ударов ВСУ по детям

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Россия должна увековечить память детей, погибших от ударов ВСУ, и не допустить повторения подобных трагедий, заявила омбудсмен Яна Лантратова в своем канале на платформе МАКС. Она напомнила о недавней атаке на колледж в Старобельске, где погиб 21 студент, и об ударе по Геническу, унесшем жизнь шестилетнего мальчика.

Недавно произошла трагедия в Старобельске. Были атакованы колледж и общежитие, где находилась молодежь. Погиб 21 студент. Вчера ВСУ ударили туда, где играют дети. В Херсонской области, в Геническе, погиб шестилетний мальчик. Мы обязаны сохранить память о них. Сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось, — отметила она.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что все российские дипмиссии будут системно доносить до мировой общественности правду о теракте в Старобельске. Россия, по ее словам, приложит максимум усилий, чтобы международное сообщество знало истинную сущность украинских властей во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва намерена выяснить все детали теракта в Старобельске и привлечь виновных к ответственности. По его словам, наказать должны как тех, кто отдавал приказы, так и тех, кто помогал атаке и обеспечивал политическое прикрытие.

