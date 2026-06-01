01 июня 2026 в 14:28

В Приморье завели уголовное дело после гибели ребенка из-за нападения пса

Следователи в Приморском крае возбудили уголовное дело после нападения сторожевой собаки на двухлетнего мальчика во дворе дома, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в МАКС. Прибывшие на место врачи скорой констатировали смерть ребенка.

Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), по факту гибели двухлетнего мальчика во дворе частного дома, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 июня в поселке Барано‑Оренбургское во дворе частного дома на улице Молодежной сторожевая собака, находившаяся на привязи, напала на ребенка. Мальчик остался без присмотра взрослых и вышел на придомовую территорию.

До этого собака напала на школьницу в городе Бор Нижегородской области. Инцидент произошел в сквере, когда 13-летняя девочка попыталась погладить животное с разрешения хозяйки. Она потянулась к собаке, после чего та вцепилась зубами в ее руку. В результате пострадавшую с глубокими ранами доставили в больницу.

