Россиянам рассказали о лучших детских книгах

Книга «100 окошек — открывай-ка!» иллюстратора Тони Вулфа стала лучшей детской книгой по версии KP.RU, сообщает издание. В список также вошли «Жили-были прищепки» Марьям Авериной и «Волшебный мир дагестанской сказки».

Сообщается, что членами экспертного совета выступили главный редактор издательства «Альпина.Дети» Ольга Архипова, главный редактор издательства «Феникс-Премьер» Алексей Боровиков, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина и другие. Все участники отобрали по три книги для детей, выпущенные российскими или зарубежными авторами за последние пять лет и заслуживающие быть включенными в перечень лучших.

Ранее сообщалось, что издательство «Комсомольская правда» представило сборник архивных документов, фронтовых сводок и оперативных материалов, охватывающих период Великой Отечественной войны, «От Советского информбюро. 1941–1945». Автором-составителем книги выступил историк и публицист Владимир Долматов.