Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Творог можно не только в сырники. Лепешки из творожного теста готовятся в разы быстрее, получаются нежнее и подходят и к супу, и к чаю. Никакой возни с раскаткой — просто замесил, разделил, бросил на сковороду. Три рецепта: пышные, как бабушкины оладьи, тонкие, как лепешки-невидимки, и сладкие с изюмом — для тех, кто любит десерты. Все из одной пачки творога, все на сковороде.

Советы: как приготовить отличные лепешки с творогом

Творог для хороших лепешек должен быть влажным. Если он водянистый, откиньте на марлю на 20–30 минут.

Муку добавляйте постепенно — тесто не должно быть очень плотным, иначе лепешки получатся жесткими.

Сковорода должна быть хорошо разогрета, но огонь ставьте чуть ниже среднего, чтобы лепешки пропеклись внутри, а не подгорели снаружи. Тонкие лепешки удобнее всего жарить на сухой сковороде с антипригарным покрытием — тогда они не прилипают и требуют минимум масла.

Как приготовить быструю лепешку с творогом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 1: пышные творожные лепешки — мягкие и нежные

В миске разомните вилкой 200 г творога, добавьте 1 куриное яйцо, 2 ст. л. сахарного песка и маленькую щепотку соли, после чего тщательно перемешайте. Просейте туда 4 ст. л. муки вместе с 0,5 ч. л. разрыхлителя и замесите мягкое, слегка липковатое тесто. Смочив руки холодной водой, разделите массу на 4–5 частей и сформируйте лепешки толщиной примерно с палец. Разогрейте сковороду с растительным маслом, выложите заготовки, накройте крышкой и жарьте на медленном огне 3–4 минуты с одной стороны, затем переверните и жарьте еще столько же под крышкой.

Подавайте со сметаной, медом или вареньем. Такие лепешки хороши и с супом, и с чаем.

Совет: чтобы лепешки не прилипали к рукам, смачивайте их водой — мука в этом рецепте только утяжелит тесто.

Рецепт № 2: тонкие лепешки — похожи на лаваш, но вкуснее

Смешайте в миске 200 г творога, 1 яйцо, 2 ст. л. растительного масла и щепотку соли, затем добавьте 5–6 ст. л. муки и замесите крутое тесто, как на пельмени. Разделите его на 4 части и раскатайте каждую очень тонко, до 2–3 мм. Жарьте на сухой антипригарной сковороде буквально 30–40 секунд с каждой стороны — как только появятся пузырьки, сразу переворачивайте. Готовые лепешки сложите стопкой и накройте полотенцем, через несколько минут они станут мягкими и эластичными.

Можно есть как хлеб, а можно намазать сыром, добавить курицу, овощи — получится полезный рулет.

Совет: если тесто при раскатке липнет, присыпьте стол мукой, но немного — иначе лепешки будут жесткими.

Простой рецепт лепешки с творогом Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт № 3: сладкие лепешки с изюмом — десерт за 10 минут

Предварительно замочите 50 г изюма в кипятке на 5 минут, затем слейте воду. В миске разомните 200 г творога, вбейте 1 яйцо, добавьте 3 ст. л. сахара, 1 пакетик ванильного сахара, щепотку соли, подготовленный изюм, 4 ст. л. муки и 0,5 ч. л. разрыхлителя, после чего замесите тесто. Сформируйте из него 4–5 лепешек произвольного размера. Растопите на сковороде сливочное масло и обжарьте заготовки до румяной корочки с обеих сторон.

Изюм внутри карамелизуется, делает лепешки сладкими и ароматными. И хорошая закуска, и отличный завтрак.

Совет: вместо изюма можно взять мелко рубленную курагу или шоколадные капли — экспериментируйте.

Что добавить для разнообразия в каждую из лепешек

В пышные: изюм, курага, яблоко, корица (сладкий вариант) или сыр, укроп, чеснок (соленый вариант).

В тонкие: чеснок, зелень, сыр, паприка, кунжут, куркума.

В сладкие с изюмом: шоколадные капли, курага, кокосовая стружка, мак, цедра лимона или апельсина.

Смотрите подборку быстрых завтраков с творогом для ленивых и занятых на нашем сайте.