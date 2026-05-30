30 мая 2026 в 07:05

Воронежская область попала под удар беспилотников ВСУ

Гусев: средства ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ в Воронежской области

Силы ПВО в Воронежской области уничтожили ночью 13 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Александр Гусев в МАКСе. По его словам, никто не пострадал.

Силами ПВО в небе над одним городским округом и тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов, — написал Гусев.

Губернатор отметил, что из-за атаки загорелся гараж с автомобилем, пожар оперативно потушили. Также обломки БПЛА повредили окна и фасады домов, а также несколько хозяйственных построек.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом два человека получили ранения. Им оказали медицинскую помощь.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения. По предварительным данным, у пострадавших диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
