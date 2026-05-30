Юрист дал совет по экономии на платежах за холодную воду Юрист Моисеев напомнил об отдельном коэффициенте в тарифе на холодную воду

Для холодной воды продолжает действовать отдельный повышающий коэффициент 3, тогда как раньше все коэффициенты при отсутствии счетчиков были 1,5, напомнил в беседе с агентством ПРАЙМ доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев. Нововведение не касается горячей воды, электроэнергии и тех, у кого нет технической возможности установить прибор учета.

Эксперт пояснил, что само по себе отсутствие счетчика не является нарушением. Верховный суд подтвердил незаконность применения повышающего коэффициента задним числом за уже истекшие периоды.

Пропуск срока поверки прибора — тоже не приговор: потребитель может доказать, что счетчик работал исправно, и тогда расчет с учетом коэффициента может быть отменен, — подытожил Моисеев.

Таким образом, тройной коэффициент грозит только тем, у кого есть техническая возможность установить счетчик, но они этого не сделали. При пропуске поверки или отсутствии прибора по уважительной причине переплаты можно избежать через суд.

Ранее эксперт по ЖКХ Вячеслав Соколов рассказал, что перерасчет за некачественную воду из крана предусмотрен правилами предоставления коммунальных услуг. Размер перерасчета зависит от срока устранения аварийной ситуации, то есть срока непредоставления либо некачественного предоставления услуг.