Озвучено самое верное доказательство, что человек заключил брак

Самым верным доказательством того, что люди состоят в браке, является не свидетельство и не штамп в паспорте, а актовая запись в книге регистрации гражданского состояния, рассказали опрошенные РБК юристы. Поводом для обсуждения стала история россиянки, которая спустя 20 лет замужества узнала во время развода, что официально никогда не была женой.

Адвокат Лариса Феттер пояснила, что юридически брак порождает именно подпись в книге ЗАГСа. Если записи нет, то даже многолетнее совместное проживание не создает правовых последствий: ни общего имущества, ни права на наследство. Актовая запись может отсутствовать только из-за технического сбоя, ошибки сотрудника или умысла.

Юридически брак — это не штамп и не бумажное свидетельство, а актовая запись в книге регистрации актов гражданского состояния. Это как раз то самое «расписаться» — оба супруга ставят свои подписи в книге рядом с записью о заключении брака, — уточнила Феттер.

Юрист Алла Георгиева добавила, что в суде также помогут фотографии, видео, показания свидетелей и даже свидетельства о рождении детей. Однако по значимости актовая запись перевешивает все иные доказательства.

Ранее юрист Ольга Гимадеева отметила, что в ряде случаев бывший супруг может потребовать алименты с экс-жены. Она отметила, что в последнее время такая практика участилась, и суды зачастую удовлетворяют иски о содержании от бывшего супруга. При этом истцам, как правило, присуждают выплаты в размере одного или двух МРОТ.