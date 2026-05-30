ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 07:14

Озвучено самое верное доказательство, что человек заключил брак

Юрист Феттер: актовая запись считается самым весомым доказательством брака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Самым верным доказательством того, что люди состоят в браке, является не свидетельство и не штамп в паспорте, а актовая запись в книге регистрации гражданского состояния, рассказали опрошенные РБК юристы. Поводом для обсуждения стала история россиянки, которая спустя 20 лет замужества узнала во время развода, что официально никогда не была женой.

Адвокат Лариса Феттер пояснила, что юридически брак порождает именно подпись в книге ЗАГСа. Если записи нет, то даже многолетнее совместное проживание не создает правовых последствий: ни общего имущества, ни права на наследство. Актовая запись может отсутствовать только из-за технического сбоя, ошибки сотрудника или умысла.

Юридически брак — это не штамп и не бумажное свидетельство, а актовая запись в книге регистрации актов гражданского состояния. Это как раз то самое «расписаться» — оба супруга ставят свои подписи в книге рядом с записью о заключении брака, — уточнила Феттер.

Юрист Алла Георгиева добавила, что в суде также помогут фотографии, видео, показания свидетелей и даже свидетельства о рождении детей. Однако по значимости актовая запись перевешивает все иные доказательства.

Ранее юрист Ольга Гимадеева отметила, что в ряде случаев бывший супруг может потребовать алименты с экс-жены. Она отметила, что в последнее время такая практика участилась, и суды зачастую удовлетворяют иски о содержании от бывшего супруга. При этом истцам, как правило, присуждают выплаты в размере одного или двух МРОТ.

Общество
брак
юристы
доказательства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.